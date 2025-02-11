Китайской ТBЕА предложили снова модернизировать ТЭЦ Бишкека

«Отремонтировать могут татарские компании, российские, украинские»

Китайская ТBЕА может снова модернизировать ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно после встречи министра энергетики Таалайбека Ибраева с членом совета директоров ТВЕА, генеральным директором Ли Бьянчу.

«Эксперты и в то время были против участия TBEA, - выразил мнение в беседе с Vesti.kg эксперт в сфере энергетики Эрнест Карыбеков. - Их предложение было немного хуже других. Я связывался с главным инженером Барнаульского завода, который когда-то нам ставил оборудование на ТЭЦ. И котлоагрегаты, и турбогенераторы. И когда ТBЕА предложила ТЭО на 60 страницах, хотя такие документы должны быть больше по объему, там были указаны характеристики окиси азота и т.п., которые были выше, чем необходимо».

Эксперт напомнил, что есть разные виды теплостанций.

«Есть ТЭЦ, которые обычно ставятся далеко от месторождений угля и газа, в больших городах, где много населения и промышленности. Выработка пара на таких станциях идет, в первую очередь, на производственные нужды, потом населению, а остаток используется для генерации электроэнергии. Поэтому на ТЭЦ количество турбогенераторов в два раза меньше, чем котлоагрегаторов. На бишкекской ТЭЦ было 12 турбогенераторов и 24 котлоагрегатора. Поэтому мы были против варианта модернизации, чтобы вместо 8 котлоагрегаторов и 4 турбогенераторов поставили два электрических блока. И смысл тогда возить далеко уголь, чтобы привезти сюда в столицу и сжечь для выработки электроэнергии? Абсурд. Но, как вы знаете, модернизацию все же провели», - рассказал Эрнест Карыбеков.

Такие КЭС, где упор на производство электроэнергии, надо ставить рядом с месторождениями угля или газа.

«Тогда выработка электричества будет дешевле, как и эксплуатация оборудования. На ТЭЦ Бишкека тогда нужен был ремонт, чтобы котлы и генераторы восстановить, и станция продолжила бы работу в изначальной конструкции. Если мы хотим, чтобы пара было больше для отопления новых зданий, и дешевле – себестоимость тепла. А сейчас два новых блока на ТЭЦ работают на выработку электричества. Поэтому вопрос – что планируют снова, ремонт или модернизацию? Это два разных понятия. Если модернизация – тогда будут менять котлы. На мой взгляд, советские котлы более прочные, сделаны из хорошего металла. Их лучше отремонтировать. Если замена – то непонятно на что? На китайские котлы? Или опять будут ставить электрические блоки?» - отметил Карыбеков.

Он указал, что ТBЕА может выступать как управляющая компания, и все оборудование из Китая могут производить другие предприятия, которые специализируются на котлах и турбогенераторах.

«Сама ТBЕА изначально была сетевая компания. Опыт работы – строительство сетей, как Датка-Кемин. Обычно в мире сетевая компания не занимается подобными работами. Поэтому надо смотреть на стоимость работ, оборудования, какие котлы планируют поставить вместо имеющихся. А отремонтировать их могут татарские компании, российские, украинские. Изначально на ТЭЦ в советское время оборудование ставили из России. Желательно, чтобы и новое оборудование было оттуда», - предложил эксперт.

Поясним, в кабмине сообщили, что Таалайбек Ибраев предложил TBEA модернизировать старые блоки бишкекской ТЭЦ, что позволит увеличить производство тепловой энергии. Кроме того, чиновник пригласил компанию в прокладке кабельной линии в 110 кВт и строительстве инфраструктуры в аэропорту Джалал-Абада.

Напомним, ТЭЦ Бишкека модернизировали за 386 млн долларов в 2017 году. В январе 2018 года там произошла авария. Столица несколько дней жила без тепла и горячей воды.

По факту коррупции при модернизации ТЭЦ было возбуждено уголовное дело, по которому проходили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе, бывший премьер-министр Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев, Айбек Калиев, Осмонбек Артыкбаев и топ-менеджеры энергосектора.

В феврале 2024 года на ТЭЦ снова произошла авария.

В апреле прошлого года в кабмине озвучили, что реконструкция и модернизация ТЭЦ, ТЭЦ-2 и станции «Бишкексельмаш» будет стоить 497 млн долларов:

- реконструкция и модернизация ТЭЦ столицы — 150 миллионов долларов;

- восстановление и замена турбогенератора на ТЭЦ Бишкека — 100 миллионов долларов;

- строительство ТЭЦ «Бишкексельмаш» — 147 миллионов долларов;

- запуск ТЭЦ-2 — 95-100 миллионов долларов.

Источник: Vesti.kg



