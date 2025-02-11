На этой неделе стартует строительство жилых домов в Токмоке, Канте, Кара-Балте и Сокулуке, - Туманбаев

Выдаваемые под госипотеку дома строятся по всей республике

На этой неделе в Токмоке начнётся строительство жилых домов, в тот же день работы стартуют и в Кантe. Об этом 10 февраля 2025 года на церемонии закладки капсулы под строительство ЖК «Кочмон Сити» сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.



По его словам, 15 февраля строительство начнётся в Кара-Балте, а также в Сокулуке, где Государственная ипотечная компания приступит к возведению жилых домов.



Туманбаев напомнил, что выдаваемые под госипотеку дома строятся по всей республике.

Источник: Tazabek