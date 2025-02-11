Днем на большей части Кыргызстана снег — прогноз погоды на 12 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 12 февраля.
По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской областях снег, в Иссык-Кульской области без осадков.
Днем на большей части территории снег. Местами туман. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по западу акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -2…-7
днем -1…+4
Таласская область
ночью -2…-7
днем -2…+3
Баткенская область
ночью -3…+2
днем +1…+6
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -2…+3
днем +2…+7
Иссык-Кульская область
ночью -3…-8
днем 0…+5
Нарынская область
ночью -11…-16
днем -2…+3
В городе Бишкек ночью без осадков, днем снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.
В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.