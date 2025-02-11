Днем на большей части Кыргызстана снег — прогноз погоды на 12 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 12 февраля.

По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской областях снег, в Иссык-Кульской области без осадков.

Днем на большей части территории снег. Местами туман. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по западу акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -2…-7

днем -1…+4

Таласская область

ночью -2…-7

днем -2…+3

Баткенская область

ночью -3…+2

днем +1…+6

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -2…+3

днем +2…+7

Иссык-Кульская область

ночью -3…-8

днем 0…+5

Нарынская область

ночью -11…-16

днем -2…+3

В городе Бишкек ночью без осадков, днем снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.

В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.