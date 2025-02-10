Местами снег — прогноз погоды на 11 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 11 февраля.

Ночью на большей части территории Баткенской области, местами в Ошской, Иссык-Кульской областях снег, по остальной территории без осадков.

Днем местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях снег, по остальной территории без осадков. Местами туман. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -3…-8

днем +1…+6

Таласская область

ночью -2…-7

днем 0…+5

Баткенская область

ночью -3…+2

днем +2…+7

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -3…+2

днем +2…+7

Иссык-Кульская область

ночью -5…-10

днем +1…+6

Нарынская область

ночью -13…-18

днем 0…-5

В городе Бишкек без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.

В городе Чолпон-Ата без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.