Местами снег — прогноз погоды на 11 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 11 февраля.
Ночью на большей части территории Баткенской области, местами в Ошской, Иссык-Кульской областях снег, по остальной территории без осадков.
Днем местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях снег, по остальной территории без осадков. Местами туман. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -3…-8
днем +1…+6
Таласская область
ночью -2…-7
днем 0…+5
Баткенская область
ночью -3…+2
днем +2…+7
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -3…+2
днем +2…+7
Иссык-Кульская область
ночью -5…-10
днем +1…+6
Нарынская область
ночью -13…-18
днем 0…-5
В городе Бишкек без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.
В городе Чолпон-Ата без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.