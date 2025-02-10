Чынгыз Кожошев переназначен на должность председателя ГСИН

Кожошев назначен 18 декабря 2024 года.

Кожошев Чынгыз Эргешбаевич распоряжением председателя Кабинета министров освобожден от должности председателя Службы исполнения наказаний.



Распоряжением президента Садыра Жапарова он назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.



Кожошев назначен 18 декабря 2024 года.

Ранее Служба исполнения наказаний находилась в ведении Министерства юстиции, теперь она является Государственной службой исполнения наказаний и подчиняется Кабинету министров.