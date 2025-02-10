Эльвира Сурабалдиева: Кыргызстан превратился в страну мошенников

Это будут фонды, специально созданные для отмывания денег

Кыргызстан превратился в страну мошенников, сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 10 февраля, где обсуждался законопроект о венчурном финансировании, она сообщила, что, если прогуглить "мошенники Кыргызстан", выйдет список строительных компаний, фондов, организаций, похожих на МММ, которые обманывали граждан.

"Представьте, иностранный инвестор посмотрит и подумает, что это страна аферистов и никто не защищает инвесторов, подумает, что это ненадежно. Введите и посмотрите: как будто страна мошенников и аферистов", - сказала Сурабалдиева.

Говоря о законопроекте, она отметила, что с его принятием будет еще больше аферистов.

"Еще больше денег отмывать будут. Он для мошенников, для преступников. Это будут фонды, специально созданные для отмывания денег. Виноваты вы будете, зачем вам это? Надо обязательно четко расписать происхождение капитала. Как говорится, откуда деньги, Зин", - обратилась она к замглавы Национального агентства по инвестициям при президенте Жалыну Жээналиеву, представившему проект.

Источник: Кактус