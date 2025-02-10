В Сокулуке построят 8 тыс. квартир в ЖК «Кочмон-Сити»

Проект сейчас находится в стадии разработки

Сегодня, 10 февраля 2025 года, в Сокулукском районе Чуйской области состоится церемония закладки капсулы и начало строительства нового жилого комплекса «Кочмон Сити».



В мероприятии примут участие управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и руководство Государственной ипотечной компании.



По словам директора ГП «Кыргызстройсервис» Алмаза Акматова, проект предусматривает застройку 20 гектаров земли. Планируется возведение 86 жилых блоков высотой от 20 до 24 этажей, общей вместимостью 8 710 квартир.

«Строительство рассчитано на три года, но сроки могут корректироваться в зависимости от хода работ. Проект сейчас находится в стадии разработки», - сказал Акматов.



По его словам, жилой комплекс будет возводиться поэтапно. В рамках первого этапа планируется строительство от 10 до 20 блоков, что составит порядка 2 000 квартир. Завершить его предполагается в течение полутора-двух лет.

История вопроса



В 2024 году Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что жилой комплекс «Кочмон Сити» передан государству в связи с финансовыми проблемами строительной компании.



В 2022 году частная компания арендовала 31 гектар земли у айыл окмоту села Кун-Туу для строительства жилого комплекса. В рамках соглашения компания обязалась предоставить 2 тысячи однокомнатных квартир по 40 кв. м местным жителям. Однако по итогам проверки комиссия установила, что построены лишь два этажа, а дальнейшие работы не велись.



Согласно данным, 714 дольщиков вложили в проект 371 млн сомов, из которых израсходовано 157 млн. Представители компании заявили об отсутствии средств на завершение строительства. В результате было принято решение о передаче жилого комплекса в ведение Государственной ипотечной компании, которая займется его достройкой.

Источник: Tazabek