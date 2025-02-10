Сегодня вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете

Сегодня вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете.

Об этом сегодня в эфире Биринчи радио сообщил министр юстиции Орозбек Сыдыков.

По его словам, теперь за клевету в интернете и специальное распространение информации, которая может опорочить честное имя другого гражданина, наказывается штрафом. Для физических лиц в размере 20 тысяч сомов и для юридических лиц 65 тысяч сомов.

«Теперь наши граждане могут обращаться в правоохранительные органы, а штраф налагает суд. Такой закон в других странах также давно есть, у нас он начал работать только сегодня», - сказал он.

Министр отметил, что людям не стоит путать клевету со свободой слова.

Напомним, в декабре 2024 года Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект, позволяющий штрафовать за оскорбления и клевету в социальных сетях и на сайтах СМИ. Документ вносит поправки в Кодекс о правонарушениях, которые наделяют Министерство внутренних дел КР полномочиями отслеживать факты оскорблений и клеветы в интернете и заполнять протоколы о штрафах на нарушителей.

Источник: Кабар