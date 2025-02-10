Сегодня в 11 мкр и по улице Байтик Баатыра не будет горячей воды и отопления

Будут проводиться работы по замене старого участка тепловой сети
10 февраля с 9:00 до 18:00 в 11 мкр и по улице Байтик Баатыра не будет горячей воды и отопления, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Будут проводиться работы по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть.
Адреса отключения:
. 11 мкр: жилые дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ДС94, частные дома 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20А, турецкая школа.
. улица Байтик Баатыра: жилые дома №№3, 3/1, 3/4, 3А, 3Б, 3В, 3Г, ул.Чалдоварская, 91А (общежитие).