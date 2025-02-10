Депутаты стран ОДКБ встретились с главой МИД России Лавровым

В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающихся сотрудничества

В городе Москва председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов совместно с депутатами государств-участников ОДКБ встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Как сообщила пресс-служба ЖК, рабочая встреча состоялась в рамках четвертого совещания председателей комитетов (комиссий) парламентов государств – членов ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны и безопасности.



В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающихся сотрудничества и взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.