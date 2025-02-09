В Бишкеке за два дня задержали 52 пьяных водителя

539 автомобилей были отправлены на специализированные стоянки
С 7 по 9 февраля в Бишкеке прошел рейд "За рулем", в ходе которого сотрудники Управления патрульной службы милиции зафиксировали 2 438 нарушений правил дорожного движения.
Среди нарушителей:
- 52 водителя управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- 41 водитель управлял автомобилем с тонированными передними стеклами;
- 539 автомобилей были отправлены на специализированные стоянки.
Основной целью мероприятия было выявление водителей в нетрезвом состоянии и пресечение незаконного нанесения тонировки на лобовые и боковые передние стекла автомобилей.
Управление патрульной службы милиции напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Источник: Кактус