Скончался экономист и аудитор Эрнст Абакиров

На 57-м году жизни скончался экономист и аудитор Абакиров Эрнст Барыктабасович.

Об этом сообщили его близкие и коллеги.



Эрнст Абакиров родился 7 мая 1968 года в селе Кочкор Нарынской области. В 1990 году окончил экономический факультет Кыргызского государственного университета.



В 1990-1994 годах работал на руководящих должностях в Иссык-Кульском облфинуправлении, города Бишкек, Государственных налоговых инспекциях по Чуйской области, Октябрьского района города Бишкек. В 1995-2000 годы работал в Жогорку Кенеше и был директором Налоговой инспекции по Сузакскому району Жалал-Абадской области.

Источник: АКИpress