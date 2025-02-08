В январе автоинспекторы оштрафовали водителей Кыргызстана на 38,6 миллиона

1 тысяча 422 водителя управляли авто в нетрезвом состоянии;

В январе 2025 года за нарушения Правил дорожного движения автоинспекторы по всей стране оштрафовали водителей на 38 миллионов 638 тысяч 850 сомов. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

По его словам, состоялось онлайн-совещание по итогам работы за январь 2025 года, в котором участвовал начальник Главного управления по безопасности дорожного движения Женишбек Джоробеков, его заместители и руководители региональных подразделений.

мероприятии сообщили, что в январе 2025 года по всей стране выявили 95 тысяч 584 нарушения Правил дорожного движения, среди которых:

— 1 тысяча 422 водителя управляли авто в нетрезвом состоянии;

— 14 тысяч 293 водителя оштрафовали за превышение скорости;

— 445 оштрафованы за нанесение тонировки на передние боковые или лобовое стекло без соответствующего разрешения;

— 966 водителей управляли авто без документов;

— 89 водителей оштрафованы за автохулиганство;

— 41 тысяча 499 водителей наказали за несоблюдение дорожных знаков.

Кроме того, в январе 11 тысяч 379 авто водворили на штрафстоянки.

Байказы Атикул уулу добавил, что в ходе оперативного совещания руководство ГУОБДД поручило усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних. Перед личным составом поставлена задача строго соблюдать законы и служебную дисциплину.

Источник: 24.kg