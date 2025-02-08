Названы продукты, которые становятся «спусковым механизмом» для размножения раковых клеток

Чрезмерное употребление таких продуктов увеличивает риск развития рака прямой кишки.
Факторов, способствующих возникновению рака, довольно много, однако некоторые из них можно самим контролировать, изменяя свои привычки в питании.
Некоторые продукты иногда становятся «спусковым механизмом» для размножения злокачественных клеток, пишет Роспотребнадзор.
1) Сахар, газировка и подсластители. Чрезмерное употребление таких продуктов увеличивает риск развития рака прямой кишки.
2) Переработанное мясо. Доказано, что риск возникновения рака кишечника возрастает на 15%, если ежедневно употреблять 50 граммов промышленно обработанного мяса. Переработанное мясо — это мясо, прошедшее дополнительную обработку для улучшения вкусовых качеств, консистенции и сроков хранения. К этой категории относится соленое, копченое и консервированное мясо животных и птицы, например сосиски, бекон, солонина и т.д.
3) Продукты с высоким содержанием трансжиров. Жареные, приготовленные во фритюре, сладости, выпечка, чипсы, гамбургеры, картошка фри и т.д. По мнению экспертов их употребление способствует росту раковых клеток.
4) Алкоголь. В организме он расщепляется до ацетальдегида (канцерогена), который провоцирует мутации в клетках, повышая риск их превращения в раковые.
Риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества. Повышается риск развития рака полости рта, пищевода, глотки, гортани, печени, толстой кишки, молочной железы (на 5-16%).
Источник: АКИpress