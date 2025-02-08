В некоторых районах возможен снег — прогноз погоды на 9 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, в горных районах Чуйской, Ошской областей, в долинной зоне Чуйской, Ошской областей и в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
Днем местами Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей снег, в Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью 0…-5
днем +2…+7
Таласская область
ночью 0…-5
днем +2…+7
Баткенская область
ночью -3…+2
днем +5…+10
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -2…+3
днем +6…+11
Иссык-Кульская область
ночью -1…-6
днем +2…+7
Нарынская область
ночью -10…-15
днем 0…-5
В Бишкеке ночью без осадков, днем переменная облачность, осадки маловероятны. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.