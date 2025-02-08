В некоторых районах возможен снег — прогноз погоды на 9 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, в горных районах Чуйской, Ошской областей, в долинной зоне Чуйской, Ошской областей и в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

Днем местами Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей снег, в Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью 0…-5

днем +2…+7

Таласская область

ночью 0…-5

днем +2…+7

Баткенская область

ночью -3…+2

днем +5…+10

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -2…+3

днем +6…+11

Иссык-Кульская область

ночью -1…-6

днем +2…+7

Нарынская область

ночью -10…-15

днем 0…-5

В Бишкеке ночью без осадков, днем переменная облачность, осадки маловероятны. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.