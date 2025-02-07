Бронирование билетов онлайн теперь доступно на автовокзалах Бишкека

Мэрия Бишкека запустила систему предварительного бронирования и продажи билетов.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На сайте https://tezket.kg/ можно онлайн забронировать билет за 10 дней до отъезда в международных и междугородних автобусных направлениях, указав маршрут, дату отъезда и число пассажиров. После выбора маршрута необходимо заполнить анкету и оплатить проезд.