Стоимость строительства дороги Балыкчы —Барскоон изменится. Создана рабочая комиссия

Стоимость строительства дороги Балыкчы —Барскоон изменится

Образована межведомственная рабочая комиссия по изучению вопроса строительства автомобильной дороги Балыкчы—Боконбаево—Каракол (участок Балыкчы—Барскоон с 0 по 141,64 км). Об этом говорится в распоряжении председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева от 31 января 2025 года.



Межведомственной рабочей комиссии было поручено до 3 февраля комплексно изучить вопрос строительства автомобильной дороги в части возможного удорожания стоимости строительных работ и внести предложения по изменению стоимости проекта строительства автомобильной дороги Балыкчы—Боконбаево—Каракол (участок Балыкчы —Барскоон с 0 по 141,64 км).

Межведомственной рабочей комиссии можно привлекать сотрудников министерств и ведомств, органов местного самоуправления (по согласованию), иных организаций и запрашивать необходимую для работы информацию.



Состав межведомственной рабочей комиссии по изучению вопроса строительства автомобильной дороги Балыкчы - Боконбаево - Каракол (участок Балыкчы - Барскоон с 0 по 141,64 км)



Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, руководитель межведомственной рабочей комиссии;

заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики, заместитель руководителя межведомственной рабочей комиссии.

Члены межведомственной рабочей комиссии:

заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

заместитель директора Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

заместитель генерального директора государственного предприятия Проектно-изыскательный институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

начальник отдела дорожного надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;

главный специалист управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кыргыз Жол Курулуш»;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Арек строй»;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Фирдаус Транс Строй»;

постоянный инженер государственного предприятия «Проектно-изыскательный институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Ичточник: Tazabek