Айбек Джунушалиев отправился в Казань на архитектурно-строительный форум

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы городского благоустройства.

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым. Делегация столицы Кыргызстана приехала в столицу Татарстана для участия в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который стартует сегодня, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Стороны обсудили вопросы городского благоустройства. «Много лет Казань и Бишкек поддерживают дружественные, партнерские связи. Договор об экономическом и социально-культурном сотрудничестве между двумя столицами был заключен в 1998 году. За это время городами реализовано множество совместных проектов в разных областях», — говорится в сообщении.

Отметим, в феврале прошлого года в Казани открылось Генеральное консульство Кыргызстана. Сфера деятельности генконсульства охватывает территории Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области.

Международный форум «Казаныш» — архитектурное продолжение саммита БРИКС. В нем примут участие около 400 спикеров из 24 стран мира. В тематической программе «Единство разнообразия» планируется более 115 мероприятий.

В числе членов делегации из КР также заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева, главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев и начальник управления культуры мэрии Бишкека Урмат Белекбаев.