Бакыт Джиенбеков назначен зампредседателя Государственной налоговой службы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кандидатуру Б.Джиенбекова предложил министр финансов Алмаз Бакетаев.
Джиенбеков Бакыт Муратович назначен на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы при Минфине. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев от 5 февраля 2025 года.
Кандидатуру Б.Джиенбекова предложил министр финансов Алмаз Бакетаев.
В 2021 году Б.Джиенбеков занимал должность и.о. начальника отдела по администрированию косвенных налогов, до этого он занимал должность замначальника УГНС по Араванскому району.