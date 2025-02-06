Заместители главы ГНС Бекболот Алиев и Нургул Салиева освобождены от должностей

Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев

Заместители председателя Государственной Налоговой службы Бекболот Алиев и Нургул Салиева освобождены от занимаемых должностей.



Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев от 5 февраля 2025 года.



Бекболот Алиев был назначен заместителем председателя ГНС 12 ноября 2021 года.

Нургул Салиева была назначена 24 июня 2024 года.



Сегодня, 6 февраля, стало известно, что Джиенбеков Бакыт Муратович назначен на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы при Минфине.

Источник: Tazabek