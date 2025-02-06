Будут ли сильные морозы? Прогноз погоды по Кыргызстану на февраль-2025

В феврале по Кыргызстану средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Кыргызгидромет составил прогноз температуры воздуха и количества осадков по стране на февраль 2025 года.

В феврале по Кыргызстану средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Месячное количество осадков в феврале ожидается также около климатической нормы.

В отдельные дни днем воздух прогреется:

в Нарынской области - до +4 °C;

в Иссык-Кульской - до +7 °C;

в Таласской - до +15 °C;

в Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской - до +17 °C.

Согласно прогнозу на февраль, в отдельные дни месяца ночью температура опустится:

в Иссык-Кульской области - до -12 °C;

в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской - до -17 °C;

в Чуйской - до -18 °C;

в Таласской - до -20 °C;

в Нарынской - до -25 °C.

Чуйская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…-2 °C, в Кеминской долине и в предгорных районах -3…-5 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7…-12 °C до -2…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -13…-18 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4…+1 °C до +6…+11 °C.

В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до -5…-10 °C, повышение - до +12…+17 °C.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -10…-15 °C до -0…-5 °C, днем от -1…-6 °C до +4…+9 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Таласская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9…-14 °C до -4 °C…+1 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -15…-20 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C…+1 °C до +4…+9 °C.

В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до -5…-10 °C, повышение - до +10…+15 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Ошская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4…+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C.

Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Джалал-Абадская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C…+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C. Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…-8 °C до -2 °C…+3 °C, днем от -3…+2 °C до +3…+8 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Баткенская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C …+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C. Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Иссык-Кульская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 °C, по востоку -4…-6 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7…-12 °C до 0…-5 °C. Днем ожидается колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +2…+7 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.

Нарынская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -9…-11 °C, в Кочкорском районе -4…-6 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -13…-18 °C до -3…-8 °C. В Ат-Башинском районе ожидается колебание температуры воздуха ночью -20…-25 °C, днем от -4…-9 °C до -1…+4 °C.

Месячное количество осадков ожидается около нормы.