Будут ли сильные морозы? Прогноз погоды по Кыргызстану на февраль-2025

В феврале по Кыргызстану средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.
Кыргызгидромет составил прогноз температуры воздуха и количества осадков по стране на февраль 2025 года.
В феврале по Кыргызстану средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.
Месячное количество осадков в феврале ожидается также около климатической нормы.
В отдельные дни днем воздух прогреется:
- в Нарынской области - до +4 °C;
- в Иссык-Кульской - до +7 °C;
- в Таласской - до +15 °C;
- в Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской - до +17 °C.
Согласно прогнозу на февраль, в отдельные дни месяца ночью температура опустится:
- в Иссык-Кульской области - до -12 °C;
- в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской - до -17 °C;
- в Чуйской - до -18 °C;
- в Таласской - до -20 °C;
- в Нарынской - до -25 °C.
Чуйская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…-2 °C, в Кеминской долине и в предгорных районах -3…-5 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7…-12 °C до -2…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -13…-18 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4…+1 °C до +6…+11 °C.
В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до -5…-10 °C, повышение - до +12…+17 °C.
В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -10…-15 °C до -0…-5 °C, днем от -1…-6 °C до +4…+9 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Таласская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9…-14 °C до -4 °C…+1 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -15…-20 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C…+1 °C до +4…+9 °C.
В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха до -5…-10 °C, повышение - до +10…+15 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Ошская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4…+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.
В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C.
Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Джалал-Абадская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C…+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.
В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C. Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.
В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3…-8 °C до -2 °C…+3 °C, днем от -3…+2 °C до +3…+8 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Баткенская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 0…+2 °C, в предгорных районах 0…-2 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -1…+4 °C. Днем колебание температуры воздуха от -4 °C …+1 °C до +6…+11 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +12…+17 °C.
В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -6…-11 °C до -2 °C…+3 °C, в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до -12…-17 °C. Днем колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +4…+9 °C, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до +10…+15 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Иссык-Кульская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -1…-3 °C, по востоку -4…-6 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7…-12 °C до 0…-5 °C. Днем ожидается колебание температуры воздуха от -1…-6 °C до +2…+7 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.
Нарынская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -9…-11 °C, в Кочкорском районе -4…-6 °C.
В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -13…-18 °C до -3…-8 °C. В Ат-Башинском районе ожидается колебание температуры воздуха ночью -20…-25 °C, днем от -4…-9 °C до -1…+4 °C.
Месячное количество осадков ожидается около нормы.