Трудовой кодекс внесли изменения перед подписью президента. ЖК создал комиссию

Поправки, одобренной парламентом, в подписанном кодексе не оказалось

На заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушали информацию Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР по разъяснению пунктов 2 и 5 статьи 120 Трудового кодекса КР, принятого Жогорку Кенешем 18 декабря 2024 года.

Информацию представил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мухтарбек Баймурзаев, сообщили в ЖК.

Депутат Балбак Тулобаев уточнил, что в ходе рассмотрения поправок в Трудовой кодекс им было предложено изменить предел государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих в высокогорных районах и отдаленных и труднодоступных зонах, с 2000 на 1800 метров п.5 ст.120.

«Данная поправка была принята Жогорку Кенешем. При этом, в подписанном варианте осталось 2000 метров. Почему так получилось?» - задался вопросом депутат.

На что докладчик обратил внимание, что в ответ на предложение депутата кабинет министров дал отрицательное заключение о нецелесообразности принятия поправок. «Принятие поправок влечет дополнительные средства, которые не предусмотрены республиканским бюджетом», - сказал Мухтарбек Баймурзаев.

Вместе с тем, заместитель министра подчеркнул, что согласно п. 2 статьи 120 Трудового кодекса оплата труда работников предприятий, учреждений, организаций, расположенных в высокогорных районах на высоте 1800 метров и выше над уровнем моря и отдаленных и труднодоступных зонах, осуществляется с применением районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок к должностным окладам.

По предложению депутата Надиры Нарматовой создана временная депутатская комиссия. В ее состав вошли депутаты Балбак Тулобаев, Джайлообай Нышанов, Арсланбек Малиев, Султанбай Айжигитов, Бактыяр Калпаев, Эмиль Токтошев, Чингиз Айдарбеков, Дастан Джумабеков, Марат Мураталиев.