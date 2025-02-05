ГКНБ ознакомил военнослужащих с новым наказанием за коррупцию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Бишкеке 4 февраля в Военном институте Вооруженных сил Кыргызской Республики провели координационное совещание.



Встреча прошла с участием первого заместителя министра обороны КР генерал-майора Эрлиса Тердикбаева.



Военнослужащим соединений, частей и учреждений Минобороны рассказали об ужесточении наказаний за коррупционные преступления.



Также им донесли, что руководство страны намерено полностью искоренить коррупции в 2025-2026 года.