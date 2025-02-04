Нового главу Минздрава Эркина Чечейбаева представили коллективу

Нового главу Минздрава Эркина Чечейбаева представили коллективу

Первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев представил коллективу Министерства здравоохранения нового руководителя — исполняющего обязанности министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.



Амангельдиев сказал, что кандидатуру Чечейбаева внесут на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения.

Ранее эту должность занимал Алымкадыр Бейшеналиев, он написал заявление об уходе и 3 февраля президент подписал указ об освобождении.

Источник: АКИpress