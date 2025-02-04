Нового главу Минздрава Эркина Чечейбаева представили коллективу
Первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев представил коллективу Министерства здравоохранения нового руководителя — исполняющего обязанности министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.
Амангельдиев сказал, что кандидатуру Чечейбаева внесут на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения.
Ранее эту должность занимал Алымкадыр Бейшеналиев, он написал заявление об уходе и 3 февраля президент подписал указ об освобождении.
Источник: АКИpress