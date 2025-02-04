Бишкекчанка поверила мошенникам и осталась без жилья, - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Возвращено жилье пострадавшей от действий мошенников.



В ГКНБ обратилась Б.Ч.Б., 1959 года рождения. По ее словам, мужчины представились представителями Нацбанка, следователями МВД и сотрудниками ГКНБ и обманом вынудили продать ее недвижимость ниже рыночной стоимости риэлторской компании, которая занимается срочным выкупом недвижимого имущества.



По версии ГКНБ, вырученные деньги они планировали использовать якобы для задержания мошенников. Только в последний момент женщина поняла, что попалась на уловки мошенников.



Пострадавшая показала все номера телефонов, с которых ей звонили лжегосслужащие. При проверке выяснилось, что номера являются клонами и во время разговора мошенники торопили отправить деньги через такси.



«Идентификация речи были не свойственны сотрудникам правоохранительных органов, а также у них был особенный диалект речи украинского и русского языков», - отметили в ГКНБ.



После вмешательства ГКНБ представитель риэлторской компании добровольно вернул квартиру пострадавшей.