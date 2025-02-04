Законопроект о СМИ сняли с повестки комитета ЖК

Вице-спикер предложил отложить рассмотрение законопроекта для его детального изучения

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству сегодня на заседании рассмотрел проект закона «О средствах массовой информации» и снял его с повестки.

Вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев предложил отложить рассмотрение закона для его детального изучения, чтобы избежать его отклонения и последующей шестимесячной доработки. Депутаты поддержали это предложение.

Напомним, ранее в парламент поступил новый вариант законопроекта о СМИ, доработанный после личной встречи главы государства Садыра Жапарова с редакторами ведущих СМИ страны.

Министерство культуры и информации в июне прошлого года опубликовало для общественного обсуждения шестой вариант Закона «О СМИ». Предыдущая версия была отозвана из Жогорку Кенеша, и по поручению президента Садыра Жапарова была создана новая рабочая группа при Министерстве культуры КР, которая доработала законопроект.

В обновленной версии есть ряд существенных изменений. Как ранее отмечала юрист Таттыбубу Эргешбаева, во-первых, вводится добровольная регистрация для сетевых изданий, аудио-, видео- и кинохроникальных программ. Это изменение признает разнообразие медиаформатов и позволяет избежать излишнего регулирования.

Законопроект расширяет понятие «СМИ», включая в него не только коллективы журналистов, работающих по трудовым договорам, но и физических и юридических лиц, участвующих в производстве контента на основе гражданско-правовых сделок. Это учитывает современные реалии медиаиндустрии.

Законопроект уточняет роли учредителя и редактора СМИ, а также вводит обязанность сохранять в тайне источник информации, если это было оговорено.

Впервые вводится понятие «общественный интерес», которое будет служить критерием для определения необходимости ограничений свободы слова. Он уточняет условия освобождения СМИ от ответственности за распространение недостоверной информации, например, если она была получена из официальных источников или является дословным воспроизведением публичных выступлений.

Напомним, ранее администрация президента КР представила на общественное обсуждение пять версий законопроекта, последняя из которых была опубликована 15 мая 2023 года, вызвав серьезную критику со стороны журналистского сообщества, правозащитных организаций и международных наблюдателей из-за содержащихся в них положений, которые могли бы значительно ограничить свободу слова и свободу СМИ в стране.

Пятая версия законопроекта о СМИ вызвала серьезные опасения из-за возможного ограничения прав на свободу слова, печати и выражения мнений, а также из-за ужесточения контроля над независимыми и зарубежными СМИ. Основные риски включали отсутствие точного определения СМИ, приравнивание всех веб-сайтов к СМИ с обязательной регистрацией, принудительную государственную регистрацию всех видов СМИ, возможность прекращения их деятельности при нарушении требований, введение понятия злоупотребления свободой слова и печати, запрет на создание СМИ иностранными субъектами и многочисленные правовые пробелы.

После широкой критики со стороны журналистского сообщества и правозащитных организаций пятый вариант законопроекта о СМИ был отозван.

По поручению президента Садыра Жапарова была создана новая рабочая группа при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, включающая депутатов Жогорку Кенеша, независимых журналистов, юристов и наблюдателей из международных организаций, которая доработала законопроект. Сейчас новая редакция Закона «О СМИ» находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше.

Источник: Vesti.kg