Ночью и утром местами туман — прогноз погоды на 5 февраля

Днем без осадков

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 5 февраля.

Днем без осадков.

Ночью и утром местами Чуйской, Таласской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -9…-14

днем 0…+5

Таласская область

ночью -9…-14

днем 0…+5

Баткенская область

ночью -2…-7

днем +5…+10

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -1…-6

днем +5…+10

Иссык-Кульская область

ночью -6…-11

днем 0…+5

Нарынская область

ночью -17…-22

днем -3…-8.

В Бишкеке без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -10…-12°, максимальная температура воздуха днем 1…3°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем 1…3°.