Ночью и утром местами туман — прогноз погоды на 5 февраля

Днем без осадков
Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 5 февраля.
Днем без осадков.
Ночью и утром местами Чуйской, Таласской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -9…-14
днем 0…+5
Таласская область
ночью -9…-14
днем 0…+5
Баткенская область
ночью -2…-7
днем +5…+10
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -1…-6
днем +5…+10
Иссык-Кульская область
ночью -6…-11
днем 0…+5
Нарынская область
ночью -17…-22
днем -3…-8.
В Бишкеке без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -10…-12°, максимальная температура воздуха днем 1…3°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем 1…3°.