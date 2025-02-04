В Кыргызстане появятся 5 новых сел

Кудайберген Базарбаев: Жители населенных пунктов получат возможность прописаться в данном айыле

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству 4 февраля рассмотрел и принял в первом чтении проект закона «Об отнесении некоторых населенных пунктов Жалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей к категории айыла».



Предлагается к категории сел отнести населенные пункты:



- Атантай айылного аймака Сары-Челек Аксыйского района;

- Кыдырша айылного аймака С. Атабеков Сузакского района Жалал-Абадской области;



- Арык уулу и Гулистан айылного аймака Торт-Кол Узгенского района Ошской области;



- Бер-Булак айылного аймака Арашан Аламудунского района Чуйской области.



Глава Госагентства по делам госслужбы и МСУ Кудайберген Базарбаев сообщил, что к категории айыла могут быть отнесены населенные пункты, достигшие определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, и члены их семей составляют не менее половины населения.



По его словам, с отнесением отдельных населенных пунктов к категории айыла повышается их статус, они становятся отдельной территориальной единицей в составе соответствующего айылного аймака, что позволит местному сообществу самостоятельно решать вопросы местного значения, повысит инициативность и ответственность местного сообщества. Жители населенных пунктов получат возможность прописаться в данном айыле, рассказал он.

Источник: АКИpress