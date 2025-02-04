Cанэпиднадзор закрыл 8 кафе на территории рынка «Мадина» за нарушения

Составлены 12 протоколов о правонарушении и вынесены 12 штрафов на 236 тыс. сомов.
Центр госсанэпиднадзора Бишкека закрыл 8 кафе, расположенные на территории рынка «Мадина».
Внеплановые проверки были проведены 3 февраля на основании заявления депутата Эрнис Айдаралиев («Ыйман нуру») и поручения Минздрава.
За выявленные нарушения составлены 12 протоколов о правонарушении и вынесены 12 штрафов на 236 тыс. сомов.
Также госсанэпиднадзор подготовил санитарные предписания о приостановлении эсплуатации (закрытие) предприятий общественного питания до устранения нарушений:
Кафе «Чабандес»;
Кафе «Мадина»;
Кафе «Атуш-1»;
Кафе «Атуш-2»;
Кафе «Карван»;
Кафе «Асан Бувак»;
Ашкана «Бистро»;
Кафе «Райхан».
Источник: АКИpress