Cанэпиднадзор закрыл 8 кафе на территории рынка «Мадина» за нарушения

Составлены 12 протоколов о правонарушении и вынесены 12 штрафов на 236 тыс. сомов.

Центр госсанэпиднадзора Бишкека закрыл 8 кафе, расположенные на территории рынка «Мадина».



Внеплановые проверки были проведены 3 февраля на основании заявления депутата Эрнис Айдаралиев («Ыйман нуру») и поручения Минздрава.



За выявленные нарушения составлены 12 протоколов о правонарушении и вынесены 12 штрафов на 236 тыс. сомов.

Также госсанэпиднадзор подготовил санитарные предписания о приостановлении эсплуатации (закрытие) предприятий общественного питания до устранения нарушений:



Кафе «Чабандес»;

Кафе «Мадина»;

Кафе «Атуш-1»;

Кафе «Атуш-2»;

Кафе «Карван»;

Кафе «Асан Бувак»;

Ашкана «Бистро»;

Кафе «Райхан».

Источник: АКИpress