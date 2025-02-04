Налоговый режим для рынков поменяется, - ГНС

Алмамбет Шыкмаматов: Я знаю эту проблему, теперь будем решать безболезненно для самих налогоплательщиков

Ко всем рынкам будет применен единый подход, рассказал в интервью Tazabek председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.



«Детали вы скоро узнаете. Пока раскрыть их я вам не могу. Разрабатываемые нормы на стадии обсуждения. Создана рабочая группа, которая заседает каждый день, а итоги мне вечером докладывают. Мы проводим мозговые штурмы, собираемся, обсуждаем», - сообщил он.



Он напомнил, что сейчас базары «Дордой» и «Кара-Суу» работают по особым налоговым режимам, при которых торговцы должны указать, сколько доходов они получают. Размер ставок зависит от оборота, который варьируется от 8 млн сомов до 200 млн сомов и выше. Еще есть рынки, которые постановлением Кабинета министров работают по упрощенному налогообложению по ставке 0,1%. И есть еще другие рынки, которые не попадают ни под упрощенный режим, ни под особый — они облагаются совсем другими налогами.

«Это же неправильно, так не должно быть. Так произошло из-за необдуманных действий и отсутствия глубокого анализа. Внедрили «на ура» недоработанный модуль. Поэтому мы оказались там, где мы оказались. Конечно, сейчас с моей стороны некорректно все это обсуждать. Я знаю эту проблему, теперь будем решать безболезненно для самих налогоплательщиков», - добавил глава ведомства.



Шыкмаматов считает, что нужно придерживаться 4 принципов Адама Смита: справедливость, определенность, удобство и эффективность. Порядок будет при условии справедливой системы налогообложения, удобной для всех, при работающих законах (определенность). Те страны, которые нарушают эти принципы, сталкиваются с социальным недовольством, пояснил он.

Источник: Tazabek