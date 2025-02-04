Что известно о новом главе Минздрава Эркине Чечейбаеве?

Чечейбаев Эркин Маратович назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Чечейбаев родился 16 ноября 1974 года. В 1991–1997 годах учился в КГМА на санитарно-гигиеническом факультете, получив квалификацию «санитарный врач» по специальности «профилактическое дело».

В 2014–2015 годах окончил Маастрихтский университет (Нидерланды), факультет здоровья, медицины и естественных наук, по специальности «продвижение здорового образа жизни» (Health Promotion and Education).



Чечейбаев уже работал в системе Министерства здравоохранения.



В 1997–1998 годах был санитарным врачом в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического надзора.



В 1998–2000 годах — ведущий специалист в Фонде обязательного медицинского страхования. Также был консультантом в Главном управлении координации внедрения реформ Минздрава.



Кроме того, работал в различных проектах Всемирной организации здравоохранения. В 2009–2017 годах был независимым консультантом, проживая в Барселоне.



С апреля 2017 по апрель 2018 года работал в ВОЗ: в Департаменте профилактики неинфекционных заболеваний, отделе продвижения здоровья, затем в офисе заместителя генерального директора ВОЗ, где занимал должность технического директора Глобального механизма координации профилактики неинфекционных заболеваний.



3 апреля 2018 года Чечейбаев был назначен заместителем министра здравоохранения и занимал эту должность до 29 января 2020 года.

Источник: АКИpress