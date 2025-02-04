Председатель Верховного суда встретился с членами Научно-консультационного совета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Совет призван содействовать укреплению законности при осуществлении правосудия.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев вчера, 3 февраля провел встречу с членами Научно-консультационного совета при Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе ВС КР.

Председатель подчеркнул, что деятельность каждого члена Совета напрямую влияет на эффективность работы Пленума Верховного суда. Он отметил, что чем качественнее судьи страны получают ответы на свои вопросы, возникающие в процессе применения права, тем успешнее вырабатывается единая практика применения норм материального и процессуального права.

Медербек Сатыев сообщил, что в ходе недавних рабочих поездок в местные суды страны стало очевидно, что судьи крайне нуждаются в разъяснениях по вопросам судебной практики, связанных с применением законодательства Кыргызской Республики во всех сферах судопроизводства.

«Для активизации работы Пленума члены Научно-консультационного совета при Верховном суде КР должны постоянно участвовать в заседаниях, на которых изучаются и обобщаются материалы судебной практики, вырабатывать обоснованные рекомендации, а также вносить предложения по улучшению деятельности самого Совета, поднимая его работу на новый уровень», — подчеркнул Медербек Сатыев.

В ходе заседания члены Совета обсудили вопросы разработки новых постановлений Пленума, пересмотра устаревших постановлений с внесением в них изменений и дополнений, а также ускорения рассмотрения постановлений, подготовленных судебными коллегиями.

Как известно, Научно-консультативный совет при Верховном суде Кыргызской Республики является совещательным органом, действующим на основании конституционного Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», в соответствии с Регламентом Верховного суда Кыргызской Республики и Положением.

Основная задача Совета – подготовка научно обоснованных рекомендаций по вопросам имеющим значение для судебной практики, а также предложений по совершенствованию правоприменительной деятельности судов и законодательства. Совет призван содействовать укреплению законности при осуществлении правосудия.

Совет состоит из Председателя Верховного суда КР, его заместителей и судей, судей местных судов КР, ученых-юристов, сотрудников правоохранительных и органов юстиции, адвокатов и практикующих юристов. В его состав входит 53 члена.

Источник: Караван инфо