Эдиль Байсалов призывает граждан проходить медосмотр каждый год

На борьбу с онкологическими заболеваниями в 2025 году выделен 1 млрд сомов.

Об этом 3 февраля на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

"Мы признаем, что реагентов не хватает, имеются и другие недостатки. С каждым годом количество заболевших растет. В Наццентр онкологии назначен новый директор, перед ним поставлено множество задач", - отметил он.

По словам Байсалова, для снижения уровня заболеваемости необходимо проводить профилактику.

"Ежегодно как мужчинам, так и женщинам необходимо проходить осмотр, проводить самоосмотр, так как в онкологию поступают люди уже с запущенной, четвертой стадией. Мы также ввели вакцинацию для девочек, через 10-15 лет покажет эффект. В Оше надо построить современную клинику. Кроме того, недостаточно специалистов", - перечислил он проблемы в данной сфере.

Источник: Кактус