За холодную воду должны 145 млн сомов. МП "Бишкекводоканал" завтра начнет отключения

МП "Бишкекводоканал" призывает абонентов срочно погасить

К концу 2024 года задолженность абонентов МП "Бишкекводоканал" достигла почти 145 млн сомов, и сумма продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство напоминает, что долги за водоснабжение и водоотведение создают препятствия для работы предприятия, задерживая проведение ремонтов, выдачу заработной платы сотрудникам предприятия, модернизацию водопроводных и канализационных сетей, обновление насосных станций и очистных сооружений.

Накопление задолженностей негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг и усложняет поддержание устойчивой работы городской водной инфраструктуры. Кроме того, недостаточное финансирование может привести к ухудшению экологической ситуации в Бишкеке.

В связи с этим МП "Бишкекводоканал" призывает абонентов срочно погасить имеющиеся задолженности.

В случае неуплаты 4 февраля 2025 года в 10:00 предприятие будет вынуждено ограничить водоснабжение должникам в соответствии с действующими нормативными актами.

Источник: Кактус