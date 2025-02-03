Домогавшийся девушки в автобусе мужчина устроил дебош при задержании

По результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка.

Милиция нашла мужчину, который домогался девушки в автобусе, сообщили 3 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Ранее в соцсетях распространилось видео с его участием. На кадрах запечатлено, как он, находясь в общественном транспорте, трогает ягодицы девушки. Последняя, испугавшись действий мужчины, вышла на ближайшей остановке.



Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался К.А., 1989 года рождения. При просьбе проехать в отделение милиции он стал оказывать сопротивление, а также оскорблять милиционеров. В связи с чем его доставили в УВД Ленинского района и водворили в камеру административных правонарушений за мелкое хулиганство.



По результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка.

Источник: АКИpress

