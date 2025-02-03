Турция каждые пять лет будет выделять $32 млн для больницы кыргызско-турецкой дружбы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Комитет ЖК одобрил законопроект

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрел и одобрил законопроект «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о совместном управлении Бишкекской государственной больницей кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана, а также получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турецкой Республике в сфере медицины и медицинских специальностей, подписанного 5 ноября 2024 года в городе Бишкек» в первом чтении.

Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

По словам заместителя министра здравоохранения Каарманбека Байдавлетова, соглашение предусматривает обеспечение подготовки по медицинской специализации максимум 20 кыргызских врачей в год в Турции после распределения, а также поддержку совершенствования учебных программ для подготовки врачей и медицинских специализаций в КР с целью передачи новых принципов и программ в управление и финансирование учреждений общественного здравоохранения КР.

Кроме того, совместная эксплуатация больницы продлевается на пять лет, и на каждые пять лет турецкой стороной выделяется дополнительный бюджет в размере 32 млн долларов США.

Источник: Vesti.kg