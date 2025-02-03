Ночью в Нарынской области до -22°С — прогноз погоды на 4 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 4 февраля.
Ночью без осадков.
Днем в горных районах Ошской области слабый снег, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -7…-12
днем 0…+5
Таласская область
ночью -9…-14
днем +1…+6
Баткенская область
ночью -1…-6
днем +4…+9
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -1…-6
днем +4…+9
Иссык-Кульская область
ночью -4…-9
днем +1…+6
Нарынская область
ночью -17…-22
днем 0…-5.
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -8…-10°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.