Ночью в Нарынской области до -22°С — прогноз погоды на 4 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 4 февраля.

Ночью без осадков.

Днем в горных районах Ошской области слабый снег, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -7…-12

днем 0…+5

Таласская область

ночью -9…-14

днем +1…+6

Баткенская область

ночью -1…-6

днем +4…+9

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -1…-6

днем +4…+9

Иссык-Кульская область

ночью -4…-9

днем +1…+6

Нарынская область

ночью -17…-22

днем 0…-5.

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -8…-10°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.