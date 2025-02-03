Казахстан готов увеличить экспорт в Кыргызстан на $203 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объем двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг 1,6 млрд долларов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили развитие сотрудничества.



Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что активный политический диалог глав двух государств – президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Кыргызстан Садыра Жапарова – вывел на новый уровень весь спектр двустороннего сотрудничества и обеспечил высокую динамику во всех отраслях. Объем двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг 1,6 млрд долларов.



Стало известно, что Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более 203 млн долларов. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и др.

На сельскохозяйственную отрасль приходится порядка 20% взаимной торговли. Страны реализуют Дорожную карту по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции. Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил 313,6 млн долларов. При этом Казахстана поставил 40,4 тыс. тонн зерна и 53,2 тыс. тонн муки.



Переговоры Олжаса Бектенова и Адылбека Касымалиева прошли в Алматы, где пройдет Евразийский межправительственный совет.

Источник: Tazabek