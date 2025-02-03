Изменится список тех, кто должен сдавать декларацию. Законопроект на подписи у президента, - ГНС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Настоящее время существует 4 формы единой налоговой декларации:

В настоящее время у президента находится на подписании законопроект «О дополнении к некоторым налоговым законодательным актам». Об этом 31 января сообщил главный инспектор Управления декларирования и местных налогов Государственной налоговой службы Бакыт Аманкулов в эфире радио.



По его словам, изменится состав тех, кто должен сдавать единую налоговую декларацию. В новой редакции предусмотрено, что отчитываться будут только:



Организации.

Физические лица, получившие доход в международных организациях и посольствах.

Физические лица, с доходов которых не был удержан подоходный налог налоговым агентом.

Также физические лица, которые хотят получить социальный или имущественный вычет, имеют право добровольно подать декларацию.

настоящее время существует 4 формы единой налоговой декларации:



Форма 100 — для физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

Форма 101 — для юридических лиц и организаций.

Форма 102 — для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства без образования юридического лица).

Форма 155 — для государственных и муниципальных служащих, которые должны сдать налоговую декларацию в обязательном порядке.

Формы 100 и 102 необходимо подать до 1 мая 2025 года, а 101 и 155 — до 1 апреля 2025 года.

Источник: Tazabek