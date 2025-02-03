На баланс государства возвращены 436 га земель в Сокулукском районе, - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ вернул государству земельный участок площадью 436 гектаров, расположенный на территории Военно-Антоновского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.



«Установлено, что СКХ «Рассвет» с 1995 года по настоящее время без каких либо правоустанавливающих документов завладел и использовал 436 га земель, подлежащих к выдаче гражданам в качестве земельной доли от колхоза «Рассвет», - говорится в сообщении.



Колхоз «Рассвет» располагал всего 3251,5 га земель, из них 2133 га орошаемая пашня и 1118,5 богарная пашня, которые в 1992-1995 годах подлежали выдаче в качестве земельной доли от колхоза «Рассвет».

По итогам проведенных мероприятий, земельные доли площадью 436 га были возвращены на баланс государства.