Глава Налоговой Шыкмаматов прокомментировал заявление Мишустина о давлении на российских предпринимателей в Кыргызстане

Алмамбет Шыкмаматов: Закон един для всех, а уплата налогов — это священная обязанность

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал заявление председателя правительства России Михаила Мишустина о давлении на российских предпринимателей в Кыргызстане, что высшее руководство государственных органов предъявляет необоснованные претензии.



Встреча Мишустина с главой Кабмина Адылбеком Касымалиевым прошла 31 января в Казахстане.



«Говоря о руководстве страны, господин Мишустин допустил неточность, а слово «вымогательство» — это грубое преувеличение. Можно сказать, что хозяйственным вопросам была придана политическая окраска. Возможно, это связано с отсутствием у Михаила Мишустина объективной информации. Руководство страны напротив проводит масштабные реформы и предпринимает серьезные меры для ликвидации коррупционных схем и обеспечения прозрачности во всех сферах. Это принципиальный вопрос, и такие требования предъявляются ко всем государственным органам», - сказал Шыкмаматов.

пример он привел таможню: «В 2016 году мы перечислили в общий бюджет ЕАЭС 12 миллиардов 244 миллиона сомов, а получили оттуда 13 миллиардов 94 миллиона.



В 2017 году мы перечислили в общий бюджет ЕАЭС 12 миллиардов 515 миллионов сомов, а в том же году получили обратно 15 миллиардов 358 миллионов сомов.



В 2022 году сумма наших перечислений составила 20 миллиардов 506 миллионов сомов, а возврат из бюджета ЕАЭС — 16 миллиардов 242 миллиона. В 2023 году мы перечислили 50 миллиардов 932 миллиона сомов и получили обратно 25 миллиардов 481 миллион».



По его словам, с 2022 года суммы отчисления КР в общий бюджет таможенных поступлений значительно выросли, тогда как доля КР при перераспределении снизилась в два раза — это результат борьбы с коррупционными схемами в таможенной сфере Кыргызстана.



«Такие же процессы происходят и в системе налогообложения. Благодаря улучшению фискальной политики сбор налогов растет из года в год. В 2020 году было собрано 62 миллиарда 958 миллионов сомов , в 2023 году — уже 296 миллиардов , а в 2024 году этот показатель достиг 342 миллиарда сомов. У нас нет разделения на «эта компания такая-то, а эта — чья-то». Мы не разделяем налогоплательщиков на тех, кто из нашей страны, из крупной державы или из небольшого государства. Для всех одинаково действуют установленные законом налоговые нормы, и все их выполняют. Закон един для всех, а уплата налогов — это священная обязанность. Если кто-то намеренно пытается скрыть налоги, соответствующие органы действуют в рамках национального законодательства. В России эти принципы тоже незыблемы. Я уверен, что Михаил Владимирович, как «отец» одной из самых успешных налоговых реформ в России, это прекрасно понимает», - отметил он.



Шыкмаматов сказал, что если налогоплательщик не согласен с требованиями, применяемыми налоговыми органами, у него есть все предусмотренные международными стандартами механизмы защиты своих прав. Это апелляция налогового органа и обращение в судебные инстанции.



«Поэтому я считаю, что это обычный хозяйственный вопрос, и он не должен влиять на стратегические отношения между двумя странами. В Кыргызстане для иностранных инвесторов и предпринимателей созданы все законные условия, и никому не может быть предоставлено необоснованное преимущество. В связи с этим чрезмерная политизация данного вопроса на столь высоком уровне выглядит некорректной», - сообщил глава ГНС.

Источник: АКИpress