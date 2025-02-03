В Бишкеке водители автобусов оштрафованы за нарушения правил и отсутствие формы

Санкции грозят и нерадивым пассажирам
Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» (БТТ) продолжает рейды в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники предприятия проверяют правильность остановки автобусов, чистоту транспорта, форму водителей и наличие оплаты проезда у пассажиров.
«Рейдовые мероприятия организованы для повышения культуры обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров. Так, уже составлены акты на нескольких водителей, которые нарушили правила и работали без формы. Если снова нарушат – будут приняты соответствующие меры», - рассказали в БТТ.
Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно по вторникам, четвергам и пятницам.