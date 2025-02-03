В Центре хирургии с 1 марта начнут проводить операции по пересадке печени

Также проводится работа по проведению операции по трансплантации печени в городе Ош.

В Национальном центре хирургии с 1 марта начнут проводить операции по трансплантации печени. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на коллегии.



Он отметил, что оборудование закуплено, врачи обучены.

Также проводится работа по проведению операции по трансплантации печени в городе Ош. В скором времени мы уже начнем эту работу», - добавил он.



В Кыргызстане в 2024 году начали проводить операцию по пересадке печени и на сегодня уже провели 2 операции на базе кыргызско-турецкой больницы.

Источник: АКИpress