Минтруда и Минфин рассмотрят вопрос повышения пособий детям с ОВЗ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С 1 января 2022 года размер социальных пособий детям с ОВЗ составил 8 тыс. сомов.

Министерство труда, соцобеспечения и миграции совместно с Министерством финансов рассмотрят вопрос повышения размера пособия детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил первый заместитель министра Мухтарбек Баймурзаев 31 января на заседании фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик».



Он сообщил, что вопрос рассмотрят в зависимости от возможностей бюджета. «Мы проработаем в этом году и предпримем попытки», - добавил он.

Депутат Айсулуу Мамашова («Альянс») сказала, что пособие в 8 тыс. сомов в месяц недостаточно. «Может быть, рассмотреть нозологию и повысить по некоторым заболеваниям», - предложила она.



С 1 января 2022 года размер социальных пособий детям с ОВЗ составил 8 тыс. сомов.

Источник: АКИpress