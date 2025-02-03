Введен временный запрет на экспорт сельскохозяйственных животных

Бишкек, "САЯСАТ.KG". О возобновлении процесса выдачи разрешений будет сообщено дополнительно.

Ветеринарная служба при Минсельхозе приостанавливает выдачу разрешений на экспорт сельскохозяйственных животных.



В соответствии с приказом Минсельхоза №04-13/4 «Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаров», с 31 января 2025 года Ветслужба приостановила выдачу разрешений на экспорт сельскохозяйственных животных в третьи страны, включая крупный рогатый скот и мелко рогатый скот и лошадей.



Разрешения, выданные до 31 января 2025 года, временно приостановлены до завершения всех проверок и внесения изменений в нормативную базу. О возобновлении процесса выдачи разрешений будет сообщено дополнительно.

Источник: АКИpress