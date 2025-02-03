Милиция задержала подозреваемого в распространении фейковых сообщений с использованием фото руководителей ОВД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сотрудники МВД задержали подозреваемого в распространении фейковых сообщений.



Как сообщила пресс-служба МВД, в интернете распространяется публикация рекламного характера с использованием фотоизображений руководителей органов внутренних дел. В сообщениях указывается, что якобы Киберотдел МВД помогает вернуть деньги в течение нескольких дней пострадавшим от брокеров. Подобные действия являются частью мошеннических схем, направленных на введение граждан в заблуждение. МВД не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этой распространяемой информации.



Органы внутренних дел установили лиц, причастных к распространению подобной недостоверной (фейковой) информации. Возбуждено уголовное дело по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» Уголовного кодекса.



Был задержан С.М., 1985 года рождения, уроженец Чуйской области, имеющий двойное гражданство.



В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемого лица обнаружены и изъяты денежные средства, роутеры, банковские карты, более 90 SIM-карт, СИМ-бокс оборудование.

Сим-бокс (SimBox) - это устройство, которое используется для маскировки международных звонков как местных, обманывая сеть мобильной связи. Этот метод обмана часто используется мошенниками для совершения международных звонков по цене внутренних или бесплатных звонков.



В настоящее время проверяются контакты задержанного лица и связи с организованными преступными группами. Проверяется также его причастность к другим противоправным мошенническим действиям.



Проводятся следственные мероприятия.



МВД призывает граждан быть бдительными и при получении сомнительных сообщений проверять информацию только через официальные источники органов внутренних дел.

Источник: АКИpress