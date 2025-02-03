В Бишкеке без осадков, днем до +5° — прогноз погоды на 3 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 февраля.

Как сообщает Кыргызгидромет, осадков на территории страны не ожидается.

Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -7…-12

днем +2…+7

Таласская область

ночью -7…-12

днем +4…+9

Баткенская область

ночью -2…-7

днем +5…+10

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -2…-7

днем +5…+10

Иссык-Кульская область

ночью -6…-11

днем +1…+6

Нарынская область

ночью -15…-20

днем -4…+1

В Бишкеке без осадков. Возможен туман. Ветер юго-восточный 3-8м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -11…-13°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.