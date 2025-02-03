В Бишкеке без осадков, днем до +5° — прогноз погоды на 3 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 февраля.
Как сообщает Кыргызгидромет, осадков на территории страны не ожидается.
Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -7…-12
днем +2…+7
Таласская область
ночью -7…-12
днем +4…+9
Баткенская область
ночью -2…-7
днем +5…+10
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -2…-7
днем +5…+10
Иссык-Кульская область
ночью -6…-11
днем +1…+6
Нарынская область
ночью -15…-20
днем -4…+1
В Бишкеке без осадков. Возможен туман. Ветер юго-восточный 3-8м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -11…-13°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.