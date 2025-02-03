Граждане Казахстана вымогали деньги у милиционеров, угрожая опубликовать видео, - ГУВД Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Следствие продолжается

Сотрудники МВД и ГУВД Чуйской области задержали двух иностранных граждан по подозрению в вымогательстве.



Как сообщили в пресс-службе управления, 1 февраля поступила информация, что граждане Казахстана вымогают 2500 долларов у сотрудников УОБДД Чуйской области под угрозой опубликовать компрометирующие видеоматериалы в социальных сетях.



Данный факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.208 (вымогательство) Уголовного кодекса КР.



В ходе следствия установлено, что 1 февраля прапорщик милиции А.Н. и старший сержант милиции М.Б. несли службу в селе Военно-Антоновка Сокулукского района. Они остановили «Mercedes-Benz» под управлением иностранных граждан Б.А. и А.Р., у которых не было водительских прав.



«При эвакуации автомобиля на штрафную стоянку эти граждане подбросили 6000 сомов в карман старшему сержанту милиции М.Б. и засняли это на видео, после стали вымогать 2500 долларов под угрозой опубликовать компрометирующие видеоматериалы в социальных сетях», - сообщает управление.



Милиционеры при получении денежных средств задержали Б.А., 1990 года рождения, и А.Р., 1984 года рождения, которые водворены в изолятор временного содержания.



В ходе задержания у подозреваемых были изъяты меченные денежные средства, назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы.



Следствие продолжается.

Источник: АКИpress