Сотрудники ГКНБ провели обыск по местам жительства семи активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР совместно с УВД Ошской области в ходе проведения мероприятий по борьбе с деятельностью экстремистских организации в рамках возбужденного уголовного дела были проведены санкционированные обысковые мероприятия по 7 местам жительств активных членов РЭО «Хизбут-Тахрир».

В результате обысковых мероприятий были обнаружена запрещенная экстремистская литература и предметы (книги- 88, телефоны-7, тетради-13, , планшеты – 2, видеокассета и банковская карта). Обнаруженные предметы направлены в ГСЭС при МЮ КР на проведение религиоведческой экспертизы.

По результатам экспертизы в отношении фигурантов уголовного дела будут приняты меры согласно уголовного законодательства КР.