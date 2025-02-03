Без осадков, местами туман — прогноз погоды на 2 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 февраля.
Как сообщает Кыргызгидромет, осадков на территории страны не ожидается.
Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -9…-14
днем 0…+5
Таласская область
ночью -8…-13
днем 0…+5
Баткенская область
ночью -3…-8
днем +2…+7
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -4…-9
днем +2…+7
Иссык-Кульская область
ночью -7…-12
днем -2…+3
Нарынская область
ночью -19…-24
днем -4…-9
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -11…-13°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -7…-9°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.