Без осадков, местами туман — прогноз погоды на 2 февраля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 февраля.

Как сообщает Кыргызгидромет, осадков на территории страны не ожидается.

Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -9…-14

днем 0…+5

Таласская область

ночью -8…-13

днем 0…+5

Баткенская область

ночью -3…-8

днем +2…+7

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -4…-9

днем +2…+7

Иссык-Кульская область

ночью -7…-12

днем -2…+3

Нарынская область

ночью -19…-24

днем -4…-9

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. Минимальная температура воздуха ночью -11…-13°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -7…-9°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.